Рерайт новостей

Нужен рерайтер новостей и статей. (на постоянной основе)

Текст читают пользователи сайта, поэтому писать нужно для людей, от себя эмоций не добавлять.

Глубокий и уникальный рерайт.

Бюджет 30 р. за 1000 зн.

Присылаю сначала тест (1000 зн.), проверяю качество рерайта. Если все ОК, сотрудничаем дальше.

Пример статьи можно посмотреть здесь http://ockc.ru/?p=1910

Оставляйте свои предложения здесь, не надо писать в приват и на почту.