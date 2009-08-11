Рерайт новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен56 заявок711 просмотров

Нужен рерайтер новостей и статей. (на постоянной основе)

Текст читают пользователи сайта, поэтому писать нужно для людей, от себя эмоций не добавлять.

Глубокий и уникальный рерайт.

Бюджет 30 р. за 1000 зн.

Присылаю сначала тест (1000 зн.), проверяю качество рерайта. Если все ОК, сотрудничаем дальше.

Пример статьи можно посмотреть здесь http://ockc.ru/?p=1910

Оставляйте свои предложения здесь, не надо писать в приват и на почту.

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lomehuza
Тимур 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Тимур замечательно справился со своей работой. Ни разу не подвел, ни по срокам выполнения, ни по качеству сделанной работы. Обязательно буду продолжать работать с ним. Такого фрилансера еще поискать надо. P.S.: Тимур, спасибо за работу!!
Порадовали: четкая постановка задачи, коммуникабельность и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

lomehuza
Тимур 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад