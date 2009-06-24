Срочный рерайт с ключевиками

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Завершен12 заявок210 просмотров

Нужно срочно сделать рерайт статьи 3000 символов

16 лет назад
annamrs
Анна 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$13
1 день
Доверилась новичку на сайте - и не пожалела. Множество специфичных ключевиков было включено, текст грамотный, без ошибок, читабельный. Рекомендую всем
Понравилось сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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