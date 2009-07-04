Тексты портала "Обзор Хостинг-провайдеров"

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Завершен7 заявок309 просмотров

Есть портал "Хостинг провайдеры".

Нужны тексты - начиная от темы " Что такое хостинг" и заканчивая "Обзор лучших хостеров России и Запада"

Одна статья объемом: до 1.3 К з.б.п.

Оплата 1 у.е. за 1 К з.б.п.

Общее количество статей: порядка 100 штук

Источники нужно находить самостоятельно.

Проверка на уникальность через ряд сервисов.

Темы статей предоставляете в аську и после утверждения статей и утверждения в проекте пишите тексты. Проверка занимает до 24 часов в штатном режиме.

16 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

cliffbreaker
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$40
4 дня
zoopad
49 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
SvetKO
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$10
5 дней
Качество написанного как всегда на высоте
Anna_MP
Анна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$5
2 дня
Рекомендую Анну! Аккуратно выполненная работа.
Прекрасный заказчик, дающий четкое ТЗ и своевременно оплачивающий заказ. Рекомендую.
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$10
3 дня
Более лояльного исполнителя чем Владимир трудно найти. Рекомендую!
Александр - заказчик, который умеет общаться как с новичками, так и с людьми, работающими на веблансе давно. Приветливое отношение, четкое ТЗ, и своевременная оплата - не единственные преимущества, которые вы получаете при работе с Александром! Всем рекомендую Александра как заказчика, и с радостью буду с ним сотрудничать и дальше! Лично Александру: Спасибо огромное за сотрудничество !!!

Заявки фрилансеров

cliffbreaker
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
zoopad
49 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
SvetKO
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
Anna_MP
Анна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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