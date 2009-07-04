Тексты портала "Обзор Хостинг-провайдеров"

Александр - заказчик, который умеет общаться как с новичками, так и с людьми, работающими на веблансе давно. Приветливое отношение, четкое ТЗ, и своевременная оплата - не единственные преимущества, которые вы получаете при работе с Александром! Всем рекомендую Александра как заказчика, и с радостью буду с ним сотрудничать и дальше! Лично Александру: Спасибо огромное за сотрудничество !!!