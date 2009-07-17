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Разработка теста для проверки знания английского
Необходимо разработать тест для проверки уровня знания английского языка.
Требования: тест должен "определять" уровень знаний человека и давать ему подробные рекомендации в плане как ему "усилить" свои слабые места. Например - человек отвечает на ряд вопросов из грамматики английского - тест должен помочь ему выявить "слабые" стороны его знаний в части грамматики и указать конкретно на эти слабые места (допустим - в результате прохождения теста выяснилось, что одним из "слабых" мест является знание пассивного залога - тест должен сообщить об этом и дать как можно больше рекомендаций для улучшения знаний - порекомендовать какие-то упражнения, и т. д. и т. п.)
Техническая сторона реализации задания - не интересует. Интересует чисто гуманитарно-текстовый вариант, то есть - просто необходимо разработать в текстовом виде ряд вопросов, и на каждый из них - предоставить не менее 5-ти возможных вариантов ответов. Указать правильный ответ - объяснить, почему именно он является правильным. Составить подробные рекомендации по улучшению знаний в тех "областях" английского языка, которые по результатам прохождения теста определяются как "слабые".
Интересуют предложения от методистов, гуманитариев, преподавателей, психологов с соответствующим гуманитарным образованием - либо - от лингвистических центров.
Просьба указывать информацию о своих "достижениях" + время, которое Вам понадобится на реализацию проекта + желаемую величину оплаты услуги. Приоритет будет отдан тем, у кого уже есть опыт создания подобных тестов + людям с довольно солидным послужным списком.
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