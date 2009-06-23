Нужен рерайтер новостей и статей. (на постоянной основе) Текст читают пользователи сайта, поэтому писать нужно для людей, от себя эмоций не добавлять. Глубокий и уникальный рерайт. Бюджет 30 ...
Статья о Таганроге
Нужно написать статью 3000 знаков, со следующими ключами:
Таганрог
недвижимость Таганрога
Смысл статьи должен быть примерно таков:
В Таганроге очень хорошо жить, помимо этого очень выгодно приобретать здесь недвижимость, которая в условиях кризиса подтвердила свою ликвидность, выгодно почему ? - потому что море пресное оздоравливающее, песчаные пляжи, мягкий климат, старинный город, старинная архитектура.
Так же перед написанием нужно будет посмотреть 15 минутный фильм с ютьюба по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=tfCnpGwSmAk
просто копировать текст с фильма не надо, используйте это как направление добавьте еще сюда о недвижимости и все.
Так же нужно придумать заголовок
Заявки фрилансеров
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