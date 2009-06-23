Статья о Таганроге

Нужно написать статью 3000 знаков, со следующими ключами:

Таганрог

недвижимость Таганрога

Смысл статьи должен быть примерно таков:

В Таганроге очень хорошо жить, помимо этого очень выгодно приобретать здесь недвижимость, которая в условиях кризиса подтвердила свою ликвидность, выгодно почему ? - потому что море пресное оздоравливающее, песчаные пляжи, мягкий климат, старинный город, старинная архитектура.

Так же перед написанием нужно будет посмотреть 15 минутный фильм с ютьюба по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=tfCnpGwSmAk

просто копировать текст с фильма не надо, используйте это как направление добавьте еще сюда о недвижимости и все.

Так же нужно придумать заголовок