Приватный проект для Надежды Рязановой Autochthon

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки185 просмотров

Написать контент для трех страниц сайта: главная, о компании и продукция. Для главной и о продукции с сео-ключами. Главная 3000, о компании 2000, о продукции 2000 знаков.

16 лет назад
Smith_John
Джон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Autochthon
Надежда 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
$15
2 дня
Надежда - уникальный специалист! Я просто поражаюсь ее работоспособности и такому ответственному отношению к работе на фрилансе.
Сотрудничеством очень довольна, заказчик супер!

Заявки фрилансеров

Autochthon
Надежда 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад