Тексты для интернет магазина детских игрушек

$250
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  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок692 просмотра

Для интернет магазина детских игрушек требуются тексты.

Нужны тексты - начиная от темы " какую игрушку выбрать для ребенка", "Производители детских игрушек" и заканчивая "Лучшая игрушка года"

Одна статья объемом: от 1 К до 1.2 К з.б.п.

Оплата 1 у.е. за 1 статью

Общее количество статей: порядка 200 штук

Источники нужно находить самостоятельно и проверяться должно исполнителем на уникальность через сервис miratools.ru Весьма желательна уникальность 100%

Темы статей предоставляете в аську или через уведомления по веблансеру и после утверждения статей и утверждения в проекте пишите тексты.

Проверка занимает до 24 часов в штатном режиме.

Сроки работы: 6 дней. Добавляйте в проект ссылки на ряд выполненных работ, прописывайте сумму исходя из потенциально возможного объема выполняемой работы за этот срок

По оплате: строго после проверки пачки 10 штук статей. Предоплаты нет

16 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

vvv1979
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$26
6 дней
Тексты интересные, работа выполнена в срок. Приятно иметь дело с ответственным исполнителем.
Действительно, очень положительный заказчик!! Оплата в четко установленные сроки, работа интересная и творческая. Спасибо за сотрудничество!!
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$200
2 дня
Отличное качество текстов, хорошо оформлен отправленный документ.
Адекватный, грамотный заказчик и просто приятный в общении человек. Четкая постановка ТЗ, всегда знает, что и когда ему нужно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vvv1979
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад