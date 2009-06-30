Тексты для интернет магазина детских игрушек

Для интернет магазина детских игрушек требуются тексты.

Нужны тексты - начиная от темы " какую игрушку выбрать для ребенка", "Производители детских игрушек" и заканчивая "Лучшая игрушка года"

Одна статья объемом: от 1 К до 1.2 К з.б.п.

Оплата 1 у.е. за 1 статью

Общее количество статей: порядка 200 штук

Источники нужно находить самостоятельно и проверяться должно исполнителем на уникальность через сервис miratools.ru Весьма желательна уникальность 100%

Темы статей предоставляете в аську или через уведомления по веблансеру и после утверждения статей и утверждения в проекте пишите тексты.

Проверка занимает до 24 часов в штатном режиме.

Сроки работы: 6 дней. Добавляйте в проект ссылки на ряд выполненных работ, прописывайте сумму исходя из потенциально возможного объема выполняемой работы за этот срок

По оплате: строго после проверки пачки 10 штук статей. Предоплаты нет