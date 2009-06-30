Нужно написать статью 3000 знаков, со следующими ключами: Таганрог недвижимость Таганрога Смысл статьи должен быть примерно таков: В Таганроге очень хорошо жить, помимо этого очень выгодно приобретать ...
Тексты для интернет магазина детских игрушек
Для интернет магазина детских игрушек требуются тексты.
Нужны тексты - начиная от темы " какую игрушку выбрать для ребенка", "Производители детских игрушек" и заканчивая "Лучшая игрушка года"
Одна статья объемом: от 1 К до 1.2 К з.б.п.
Оплата 1 у.е. за 1 статью
Общее количество статей: порядка 200 штук
Источники нужно находить самостоятельно и проверяться должно исполнителем на уникальность через сервис miratools.ru Весьма желательна уникальность 100%
Темы статей предоставляете в аську или через уведомления по веблансеру и после утверждения статей и утверждения в проекте пишите тексты.
Проверка занимает до 24 часов в штатном режиме.
Сроки работы: 6 дней. Добавляйте в проект ссылки на ряд выполненных работ, прописывайте сумму исходя из потенциально возможного объема выполняемой работы за этот срок
По оплате: строго после проверки пачки 10 штук статей. Предоплаты нет
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