Копирайтер для презентации

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Ищу копирайтера для работы над текстами для презентации. Нужен специалист, который сможет вычленить смыслы, уникальное торговое предложение и структуру, чтобы презентация была продающей. Драфт текста уже есть, требуется доработка.

Редактирование текстов
день назад
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