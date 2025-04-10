Требуется менеджер по коммуникациям для удаленной работы. Обязанности включают активное ведение диалогов, фильтрацию неадекватных сообщений и поддержание интереса собеседников. Необходимы быстрая скорость набора текста, умение адаптироваться к стилям общения и доступ к стабильному интернету. Гибкий график и ежедневные выплаты.
Копирайтер для презентации
Ищу копирайтера для работы над текстами для презентации. Нужен специалист, который сможет вычленить смыслы, уникальное торговое предложение и структуру, чтобы презентация была продающей. Драфт текста уже есть, требуется доработка.
Заявки фрилансеров
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