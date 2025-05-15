Создайте цепляющий текст для рекламы Telegram-блога, посвященного продвижению на YouTube Shorts. Замотивируйте аудиторию подписаться, подчеркивая личный опыт автора, который показывает, как достигнуть 10.8M просмотров и $4563 заработка на нарезках, монтируя всё на телефоне. Объем текста — 300–600 знаков. Стиль должен быть уверенным и живым.
Копирайтер и дизайнер для Threads
Нужен копирайтер и дизайнер для создания контента в формате трэдов. Требуется писать по три цепочки трэдов в день. Задача заключается в разработке интересного и вовлекающего контента для платформы Threads.
Заявки фрилансеров
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