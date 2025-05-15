Копирайтер и дизайнер для Threads

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Открыт1 заявка10 просмотров

Нужен копирайтер и дизайнер для создания контента в формате трэдов. Требуется писать по три цепочки трэдов в день. Задача заключается в разработке интересного и вовлекающего контента для платформы Threads.

18 часов назад
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Маша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
10 часов назад
2 отзыва
17 часов назад
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