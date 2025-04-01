Задача:

Нужен короткий и цепляющий текст для рекламы Telegram-блога. Тематика — продвижение на YouTube Shorts.

Цель:

Замотивировать подписаться на канал, где автор показывает, как набирает миллионы просмотров на нарезках, монтируя всё на телефоне, без съёмок и без монетизации от YouTube. Доход идёт с баннеров, размещённых на видео.

Что важно:

— Объём: 300–600 знаков с пробелами

— Стиль: уверенный, живой, без воды и инфоцыганщины

— Без продаж — это не курс, а блог с личным опытом

— Можно упоминать: 10.8M просмотров, 129% удержания, $4563 заработка

Если вам нужно, то вот сам канал https://t.me/+AKq9dDlL3CxlMGQ6