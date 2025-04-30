Шукаємо кваліфікованого спеціаліста з копірайтингу для створення захопливого контенту. Основна мета — підвищення залученості та конверсій через якісний текст. Очікується креативний підхід і здатність досягати поставлених цілей.
Придумать вопросы по сериалу Очень странные дела
Приветствую! Требуется ответственный исполнителей, который возьмется за следующее задание:
Нужно придумать по 5 вопросов по каждой категории сериала «Очень странные дела». Вопросы должны идти от 10 до 50 баллов — отличаться по сложности.
Категории вопросов:
— 1 сезон (сюжет)
— 2 сезон (сюжет)
— 3 сезон (сюжет)
— 4 сезон (сюжет)
— Основные персонажи (вопросы про различных главных персов)
— Второстепенные персонажи (вопросы про второстепенных героев)
— Цитаты (отгадайте, кому принадлежит следующая цитата)
— Изнанка (вопросы, каким-лито образом связанные с потусторонним миром, показанным в сериале)
Также нужно придумать/найти 12 мемов. Основная задача таких мемов, иметь возможность закрыть одну их часть и дать задачу другим «что тут закрыто?».
Примеры могу скинуть в личные сообщения.
Вопросы не должны быть супер-пупер-сложными. Из основная задача: быть интересными и необычными. (Вопросов, по типу как зовут гг — СТРОГО НЕ должно быть)
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