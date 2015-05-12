Копирайтер на узкопрофильную тематику

Ищем копирайтера, для написания статей на информационном портале. Работа по узкопрофильной тематике «доход»: проект про трудоустройство, интересную работу, работу в интернете, биржи и т.д.

Тексты в основном новостные и информационные, объём работы примерно 2–3 статьи (5000 символов) в день. Тексты должны быть уникальные. Оплата за 1000 символов 70 руб.

Требования к кандидатам:

- Разбираться в данной тематике

- Умение грамотно и интересно писать

- Умение работать с иллюстрациями и их подбирать

- Умение правильно оформить текст: фотографии, схемы, таблицы.

- Умение структурировать: разделять контент по пунктам-подпунктам, смысловым частям, и т.д.

- Быть на связи по скайпу

Для отбора кандидата тестовое задание обязательно.