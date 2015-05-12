Необходим рерайт. образец работы скидывайте в личку (один два абзаца, на ваше усмотрение). Это будет тестовое задание. К сожалению, без выполненного тестового задания работы заявка не будет рассматриваться как адекватная. ...
Копирайтер на узкопрофильную тематику
Ищем копирайтера, для написания статей на информационном портале. Работа по узкопрофильной тематике «доход»: проект про трудоустройство, интересную работу, работу в интернете, биржи и т.д.
Тексты в основном новостные и информационные, объём работы примерно 2–3 статьи (5000 символов) в день. Тексты должны быть уникальные. Оплата за 1000 символов 70 руб.
Требования к кандидатам:
- Разбираться в данной тематике
- Умение грамотно и интересно писать
- Умение работать с иллюстрациями и их подбирать
- Умение правильно оформить текст: фотографии, схемы, таблицы.
- Умение структурировать: разделять контент по пунктам-подпунктам, смысловым частям, и т.д.
- Быть на связи по скайпу
Для отбора кандидата тестовое задание обязательно.
Заявки фрилансеров
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