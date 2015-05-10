SEO статьи для зоо форума

Добрый день!

Требуется опытный фрилансер для долгосрочного проекта( зоо форум ).На данный момент необходимо написать 60 статей по следующим разделам форума: собаки,коты,птицы,рептилии,грызуны,сельхоз.животные. Итого по 10 статей на категорию.

Требования к написанию статей следующие:

- уникальность текста 100%

- легкочитаемость обязательна!Текст должен быть " живым" как для семейной аудитории,так и людей,профессионально занимающихся данной сферой.

- 2000-2200 символов

- не менее 3 грамотно вставленных ключей.

- тематика статей должна пересекаться во всех категориях,поскольку форум еще чистый,эти 60 статей должны отображать общую информацию по выбору и содержанию того или иного вида,интересные факты,информацию о питомниках и клубах,и тд.Работы МНОГО,рассматриваю вариант командной работы.

Оплата по факту выполненной работы на банковскую карту.Пишите Ваши цены на каждую статью и прикрепляйте ссылки на Ваши работы.

Спасибо!