SEO статьи для зоо форума

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок255 просмотров

Добрый день!

Требуется опытный фрилансер для долгосрочного проекта( зоо форум ).На данный момент необходимо написать 60 статей по следующим разделам форума: собаки,коты,птицы,рептилии,грызуны,сельхоз.животные. Итого по 10 статей на категорию.

Требования к написанию статей следующие:

- уникальность текста 100%

- легкочитаемость обязательна!Текст должен быть " живым" как для семейной аудитории,так и людей,профессионально занимающихся данной сферой.

- 2000-2200 символов

- не менее 3 грамотно вставленных ключей.

- тематика статей должна пересекаться во всех категориях,поскольку форум еще чистый,эти 60 статей должны отображать общую информацию по выбору и содержанию того или иного вида,интересные факты,информацию о питомниках и клубах,и тд.Работы МНОГО,рассматриваю вариант командной работы.

Оплата по факту выполненной работы на банковскую карту.Пишите Ваши цены на каждую статью и прикрепляйте ссылки на Ваши работы.

Спасибо!

Написание статей
10 лет назад
zoojob
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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