Статья
SEO статьи для зоо форума
Добрый день!
Требуется опытный фрилансер для долгосрочного проекта( зоо форум ).На данный момент необходимо написать 60 статей по следующим разделам форума: собаки,коты,птицы,рептилии,грызуны,сельхоз.животные. Итого по 10 статей на категорию.
Требования к написанию статей следующие:
- уникальность текста 100%
- легкочитаемость обязательна!Текст должен быть " живым" как для семейной аудитории,так и людей,профессионально занимающихся данной сферой.
- 2000-2200 символов
- не менее 3 грамотно вставленных ключей.
- тематика статей должна пересекаться во всех категориях,поскольку форум еще чистый,эти 60 статей должны отображать общую информацию по выбору и содержанию того или иного вида,интересные факты,информацию о питомниках и клубах,и тд.Работы МНОГО,рассматриваю вариант командной работы.
Оплата по факту выполненной работы на банковскую карту.Пишите Ваши цены на каждую статью и прикрепляйте ссылки на Ваши работы.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Написать красивую легенду о ЛидерТаске (это наш продукт - сервис управления делами) - мистика, тайный орден хранителей тайны, смысл в том что ЛидерТаск - обладаем древней силой исполнения желаний которые в него записаны = ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нам требуется подготовить рекламную статью для размещения на Интернет-портале и 15 описаний платьев для магазина женской одежды. Нужно подготовить за сегодня – первая половина дня завтра (10-11 ...Завершен10 лет назад
- $100
Сделать рерайт статей, тема "образцы документов" Заголовки и подзаголовки оставляем без изменения. Структура статей точь в точь как и у источника.Завершен10 лет назад
Добрый день Дамы и Господа. Необходим специалист для написания 25 и более (до 35) SEO-СТАТЕЙ по определенной группе отделочных материалов. Требования по каждой статье: - по 1800–2200 символов интересного текста, а не ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $18
Необходимо до 11-13 часов по Москве, 11 мая 2015 года, понедельник, написать несколько текстов по косметической тематике. Ключей нет. Стиль – информационная статья, интересная читателю. Требования – грамотность и высокая уникальность ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог о самостоятельных путешествиях. Несколько направлений статей: 1) про конкретные достопримечательности (с практической информацией как добраться, ценами и т.д.) ...Копирайтинг197 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Добрый день, нужен качественный рерайтинг-копирайтинг статей по мототематике (ремонт и обслуживание). 60р/1000з.б.п; Огромным преимуществом будет личный опыт исполнителя в сфере ремонта мототехники; Примеры темы статьей: "Как сделать трицикл из мотоцикла Урал ...Завершен10 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно написать 15 новостей (каждая по 1000-1200 знаков) по теме мужских заболеваний (простатит, потенция и тп.). Цена - 35 руб за 1000 збп. Одна новость примерно 1000-1200 знаков ...Завершен10 лет назад
Необходимо найти и внести в таблицу по категориям ссылки на ресурсы, связанные с темой моды, стиля и частично психологии, личностного роста, шоу-бизнеса и бизнеса. Также, возможно, потребуется некоторое количество ссылок на площадки, посвящённые теме винтажа. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад