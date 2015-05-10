Сделать рерайт, тема "образцы документов"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок156 просмотров

Сделать рерайт статей, тема "образцы документов"

Заголовки и подзаголовки оставляем без изменения.

Структура статей точь в точь как и у источника.

10 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DSG
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
10 дней
Сергей взялся за сложный проект, сделав его качественно и в установленные сроки. Спасибо за хорошую работу и приятное общение.
Проект был сложным, но интересным. Спасибо за работу. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

DSG
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад