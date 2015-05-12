Рекламная статья и 15 описаний платьев.

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  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок240 просмотров

Добрый день!

Нам требуется подготовить рекламную статью для размещения на Интернет-портале и 15 описаний платьев для магазина женской одежды.

Нужно подготовить за сегодня – первая половина дня завтра (10-11 мая), так как нас, к сожалению, в последний момент подвел выбранный ранее исполнитель.

Более подробную информацию вы найдете в двух ТЗ в приложении.

Жду ваших предложений!

Спасибо!

10 лет назад
annaka
Анна 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_King
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$19
2 дня
Владимир очень помог нам со статьей и описаниями товара для сайта в крайне сжатые сроки. Рекомендую Владимира как ответственного исполнителя, который всегда на связи и оперативно реагирует на комментарии.
Приятно было работать. Хороший заказчик. Все организованно сделали. Буду только рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Vladimir_King
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад