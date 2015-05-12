Рекламная статья и 15 описаний платьев.

Добрый день!

Нам требуется подготовить рекламную статью для размещения на Интернет-портале и 15 описаний платьев для магазина женской одежды.

Нужно подготовить за сегодня – первая половина дня завтра (10-11 мая), так как нас, к сожалению, в последний момент подвел выбранный ранее исполнитель.

Более подробную информацию вы найдете в двух ТЗ в приложении.

Жду ваших предложений!

Спасибо!