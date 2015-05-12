Сделать рерайт статей, тема "образцы документов" Заголовки и подзаголовки оставляем без изменения. Структура статей точь в точь как и у источника.
Рекламная статья и 15 описаний платьев.
Добрый день!
Нам требуется подготовить рекламную статью для размещения на Интернет-портале и 15 описаний платьев для магазина женской одежды.
Нужно подготовить за сегодня – первая половина дня завтра (10-11 мая), так как нас, к сожалению, в последний момент подвел выбранный ранее исполнитель.
Более подробную информацию вы найдете в двух ТЗ в приложении.
Жду ваших предложений!
Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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