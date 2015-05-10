Добрый день! Нам требуется подготовить рекламную статью для размещения на Интернет-портале и 15 описаний платьев для магазина женской одежды. Нужно подготовить за сегодня – первая половина дня завтра (10-11 ...
Написать красивую легенду-сказку
Написать красивую легенду о ЛидерТаске (это наш продукт - сервис управления делами) - мистика, тайный орден хранителей тайны, смысл в том что ЛидерТаск - обладаем древней силой исполнения желаний которые в него записаны = в наши дни это стало доступно всем.
продолжить тему: http://youtu.be/LWNkqsmg0Pc
надо чтобы выглядело максимально реально - т.е. типа еще и настродамус про это упоминал, и в торах тоже упоминается и в библии и ванга что то про это говорила (указать их реальные высказывания которые можно отнести к нашей легенде)
- что у древних славян есть мощнейший инструмент для исполнения желаний но его никто не знает. Злобные враги скрывали как могли - и поговаривают что Гитлер вел войну с СССР и из за этого в том числе - хотел найти исполнитель желаний ЛидерТаск. Именно поэтому он повернул танки от Москвы в 41 на Сталинград т.к. наша разведка дезинформировала его что ЛидерТаск не в Москве а в Сталинграде....
И т.д. и т.п. МОЩНАЯ КРАСИВАЯ ЛЕГЕНДА - где есть подтверждение фактам историческим! ОБЯЗАТЕЛЬНО привязка к фактам.
Объем от 5 до 7 страниц А4 10 шрифтом.
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