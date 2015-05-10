Написать красивую легенду-сказку

Написать красивую легенду о ЛидерТаске (это наш продукт - сервис управления делами) - мистика, тайный орден хранителей тайны, смысл в том что ЛидерТаск - обладаем древней силой исполнения желаний которые в него записаны = в наши дни это стало доступно всем.

продолжить тему: http://youtu.be/LWNkqsmg0Pc

надо чтобы выглядело максимально реально - т.е. типа еще и настродамус про это упоминал, и в торах тоже упоминается и в библии и ванга что то про это говорила (указать их реальные высказывания которые можно отнести к нашей легенде)

- что у древних славян есть мощнейший инструмент для исполнения желаний но его никто не знает. Злобные враги скрывали как могли - и поговаривают что Гитлер вел войну с СССР и из за этого в том числе - хотел найти исполнитель желаний ЛидерТаск. Именно поэтому он повернул танки от Москвы в 41 на Сталинград т.к. наша разведка дезинформировала его что ЛидерТаск не в Москве а в Сталинграде....

И т.д. и т.п. МОЩНАЯ КРАСИВАЯ ЛЕГЕНДА - где есть подтверждение фактам историческим! ОБЯЗАТЕЛЬНО привязка к фактам.

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