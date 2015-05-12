Задание: нужны описания для товаров и услуг, 13 текстов для товара и услуг, которые предоставляет компания. Требования к контенту: уникальный; чтоб имелась перелинковка с одной страницы каталога на другую. Требования к копирайтеру: нужен ...
Написать 4 статьи (возможен рерайт)
Необходимо написать 4и статьи. Требуется читаемый и уникальный текст (от 95% Адвего), возможен грамотный рерайт. Каждая статья от 1500 до 2000 знаков.
Ключевые слова и направление темы:
Статья 1: диван угловой
Статья 2: магазин штор
Статья 3: тендерный кредит на обеспечение заявки
Статья 4: крепеж, метизы
Выбранный исполнитель
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