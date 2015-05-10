Каталог для сайта (детали трубопрода и теплотрас)

Задание: нужны описания для товаров и услуг, 13 текстов для товара и услуг, которые предоставляет компания.

Требования к контенту: уникальный; чтоб имелась перелинковка с одной страницы каталога на другую.

Требования к копирайтеру: нужен человек, который разбирается в деталях трубопровода и теплотрасс,а также знает, что такое ИТП и ЦТП и как это описать.

Общий объем работы: 6500-7300 збп.