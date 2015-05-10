Написание статей для тур. сайта

Нужен человек, умеющий грамотно излагать свои мысли в письменном виде. Без бездарных грамматических ошибок вроде «паглатитель влажнасти» или «мы пашли гулять на эскурссию с проффессором» и т.д. Задача написать 100 описаний к туристическим маршрутам вида "день 1 - вылет, день 2 - пешая прогулка по столице, день 3 - поход в зоопарк, день 4 - прощальный ужин, день 5 - вылет обратно". Примерный объем описания - 600-1200 знаков с пробелами. Посчитать можно через знакосчиталку http://www.8nog.com/counter/

Примеры туров:

http://guidezillah.com/en/tours/tour/levandovka-tour-21.html

http://guidezillah.com/en/tours/tour/lvov-srednevekovyy-11.html

Рабочие языки: русский и/или украинский

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