Нужен пресс-релиз об интернет-магазине техники. 2000 символов. Информационный пресс-релиз об акциях и вкратце об онлайн магазине. Нужен именно интересный пресс-релиз, копирайты-рерайт не предлагать.
Написание статей для тур. сайта
Нужен человек, умеющий грамотно излагать свои мысли в письменном виде. Без бездарных грамматических ошибок вроде «паглатитель влажнасти» или «мы пашли гулять на эскурссию с проффессором» и т.д. Задача написать 100 описаний к туристическим маршрутам вида "день 1 - вылет, день 2 - пешая прогулка по столице, день 3 - поход в зоопарк, день 4 - прощальный ужин, день 5 - вылет обратно". Примерный объем описания - 600-1200 знаков с пробелами. Посчитать можно через знакосчиталку http://www.8nog.com/counter/
Примеры туров:
http://guidezillah.com/en/tours/tour/levandovka-tour-21.html
http://guidezillah.com/en/tours/tour/lvov-srednevekovyy-11.html
Рабочие языки: русский и/или украинский
В заявке обязательно предоставьте ссылку на 1–2 лучших ваших работ и примерную стоимость.
Указывайте также стоимость и сроки.
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