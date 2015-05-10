Интересуют только живые отзывы, чтоб не было ощущения складного слога ( так свойственного профессиональным копирайтерам). Жду предложения по ценам. Сайт дам в личном сообщении.
Пресс-релиз об интернет-магазине техники
Нужен пресс-релиз об интернет-магазине техники. 2000 символов. Информационный пресс-релиз об акциях и вкратце об онлайн магазине. Нужен именно интересный пресс-релиз, копирайты-рерайт не предлагать.
Заявки фрилансеров
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