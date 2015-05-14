Нужны тексты на темы - туризм, строительство, финансы. Оплата 30 - 40 руб. за 1000 знаков (в зависимости от качества работы). Способы оплаты - WebMoney (WMR или WMZ), QIWI, возможно обсудить и индивидуально. ...
Рерайт 7-10статей
Необходим рерайт. образец работы скидывайте в личку (один два абзаца, на ваше усмотрение).
Это будет тестовое задание.
К сожалению, без выполненного тестового задания работы заявка не будет рассматриваться как адекватная.
сроки - 1-2-3дня
Оплата - договоримся
Качество текста - на должном уровне
Безграмотных недоучек - просьба не обращаться!
Не надо стесняться! подавайте заявки с выполненным тестовым заданием
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