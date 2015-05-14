Рерайт 7-10статей

Необходим рерайт. образец работы скидывайте в личку (один два абзаца, на ваше усмотрение).

Это будет тестовое задание.

К сожалению, без выполненного тестового задания работы заявка не будет рассматриваться как адекватная.

сроки - 1-2-3дня

Оплата - договоримся

Качество текста - на должном уровне

Безграмотных недоучек - просьба не обращаться!

Не надо стесняться! подавайте заявки с выполненным тестовым заданием