Копирайтинг

$36
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка109 просмотров

3 тз на копирайтинг и 7 тз на редактировании статей.

11 лет назад
fatal_exception
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$36
1 день
Тексты получились отличные.
Всё супер

Заявки фрилансеров

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отзывы на маркете

    Нужны отзывы! Необходим опыт по написанию! Укажите стоимость 1 пропущенного через модерацию отзыва! Всего нужно 20 - 50 шт.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент для сайта ночного клуба

    $65

    Текст для сайта ночного клуба с ярким танцевальным шоу. Разделы: О проекте - Описание проекта. с оформлением (там будут пару фото) объем должен быть таким, чтобы не приходилось скролить (это касается ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужны статьи, женская тематика

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры/рерайтеры. Мне нужны статьи на женскую тематику. На данный момент нужно около 5-6 статей, хочется сработаться и работать далее с одним и тем же человеком, качество статей которого будет хорошего качества. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 9 статей об аренде и продаже

    $50

    1. http://www.3stypeni.ru/korolev/zemelniye-uchastki - Земельные участки в Королеве - земля в Королеве - участки в Королеве 2. http://www.3stypeni.ru/korolev/zemelniye-uchastki-kupit - Продажа земельных участков в Королеве - купить земельный участок в Королеве - ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отзывы для магазинов (Яндекс. Маркет)

    $900

    Требуются люди, которые будут размещать отзывы о магазинах на Яндекс.Маркете. Интересуют как отдельные исполнители, так и команды, которые могут размещать отзывы с разных аккаунтов. За 1 отзыв ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Профессиональный копирайтер

    На долгосрочное сотрудничество требуется профессиональный копирайтер, умеющий писать интересные и захватывающие статьи на ЛЮБУЮ тематику! Опыт работы - от 2-х лет. Требования: 1. Грамотность. 2. Ответственность. 3. ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор статей

    Требуется специалист для написания тизерных статей способных захватить читателя! К работе можно приступить уже завтра. Указывайте желаемую стоимость за 1000 знаков без пробелов и примеры статей. Также просьба оставлять свои координаты — электронную почту и ...

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO Тексты для сайта

    Нужно написать 28 текстов, полное т.з. с указанием ключевых слов - в приложенном файле. Каждый текст является описанием категории интернет-магазина. "Рекламные продающие" тексты не требуются. Просто адекватные, удобочитаемые тексты с использованием нужных ключей. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поднятие тем на форуме

    $50

    Необходимо 3 раза в день «поднимать» 10 тем на женском форуме. Для этого удаляете старый пост, заводите новый, в которые копируете текст, сохраняете. Работу необходимо выполнять в определенные временные промежутки. Тексты писать самостоятельно не нужно, ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад