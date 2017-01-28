Копирайтинг. Требуются статьи на сайт о натуральной медицине

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Закрыт20 заявок295 просмотров

Требуются продающие статьи на сайт о натуральной медицине. 

Темы: Лечение гомеопатией различных заболеваний (гастрит, болезни мочевыводящих путей, хронический бронхит, нарушения иммунитета, заболевания сердца, заболевания сосудов, заболевания кожии, болезни суставов, болензни позвоночника и т.д)

          Применение аюрведических препаратов

          Лечение специями

          Меридианы в китайской медицине: статьи отдельно по каждому меридиану с указанием причин поражения, проявлений поражения и способов лечения

          Применение эндемичных растений Дальнего востока в лечении (амурский бархат, кирказон)

          Астрологические соответствия трав

Все тексты должны быть оригинальными. Никакого плагиата!

8 лет назад
guest_14855928585335
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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