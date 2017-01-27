Статьи про болезни сердца и сосудов от специалиста

Требуется автор для сайта про болезни и лечение сердца и сосудов, который разбирается в данной теме: инсульт, инфакрт,

стентирование сосудов, препараты от аритмии, радиочастотная абляция и так далее. А также умеет и любит про это писать интересно, понятно и лаконично.

Крайне желательно наличие медицинского образования.

Требования к качеству текстов высокие, контент сайта – главное.

Статьи обычно среднего и большого объема (6–8 тыс. символов и более); заказываю небольшие объемы, но регулярно.

Оплата 90 р. за 1000 зн. без пробелов.

Чтобы я смог рассмотреть вашу заявку, мне нужно увидеть ваши тексты на медицинскую тематику.

В заявке укажите, как вы связаны с медициной: практикующий врач, окончили мед. университет и т. д.

В текущем проекте 5 статей, примерно по 7 тыс. символов каждая – это получается 2800 рублей за проект.