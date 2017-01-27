Написать англ статью и размножить

Необходимо написать на англ языке 1 статью на 2500 символов (уникальность 95% по адвего)

Затем размножить эту статью на 20 экземпляров (уникальность каждого не меньше 65% по адвего)

Тематика игровая

Ключевые слова и точную тему дам исполнителю

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