Необходимо написать на англ языке 1 статью на 2500 символов (уникальность 95% по адвего) Затем размножить эту статью на 20 экземпляров (уникальность каждого не меньше 65% по адвего) Тематика игровая Ключевые слова ...
Статьи на туристическую тематику
Нужен автор для написания статей по достопремичательностям Москвы.
Интересуют авторы из Украины, т.к. платить могу только на банковскую карту через Приват24.
Оплата 20грн/1000 знаков.
Присылайте, пожалуйста, примеры своих работ, чей стиль заинтересует — тому и напишу. Выбранному кандидату покажу примеры статей и дам подробную информацию.
Заявки фрилансеров
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