Написание недорогих статей на техническую тематику

КопирайтингЗавершен16 заявок231 просмотр
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Необходимо написание недорогих SEO статей на техническую тематику (металлообрабатывающее оборудование). Предварительный объём около 100к (выполнение по частям). Просьба в заявке указывать стоимость за 1000 знаков в WMR.

12 лет назад
MikeBlack
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
12 лет назад
$15
2 дня
Тексты написаны быстро и качественно. Получил именно то, что хотел!
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