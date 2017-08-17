Написание рецептов для кулинарного сайта

КопирайтингЗавершен11 заявок312 просмотров
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Требуется грамотно написать рецепты для кулинарного сайта,знание темы,опыт работы в данной тематики, и грамотном составлении рецептов согласно всем требованием ПС обязателен!примеры выполненных работ!(проверяю) обьем работы не большой,нужно написать 100 рецептов.пишите без воды!сразу по делу,что можете предложить и какую оплату желаете видеть за эту работу https://goo.gl/oSvWjK

6 лет назад
artbyk
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$950
20 дней
Все сделано отлично! качественно и в срок! рекомендую данного исполнителя!
Доволен сотрудничеством с Артемом. Работу оплачивает своевременно. Задачу объясняет грамотно, четко формулируя, что именно необходимо выполнить по проекту. Мои рекомендации.
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