Написание рецептов для кулинарного сайта

Нужно написать ряд статей. Ключевики для статьи предоставим. 1000 символов В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО - сумма за 1 статью и сколько статей в день сможете написать Только уникальный текст. 100% уникальности по text.ru Предложения должны быть не длинные и понятные. ...
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Требуется грамотно написать рецепты для кулинарного сайта,знание темы,опыт работы в данной тематики, и грамотном составлении рецептов согласно всем требованием ПС обязателен!примеры выполненных работ!(проверяю) обьем работы не большой,нужно написать 100 рецептов.пишите без воды!сразу по делу,что можете предложить и какую оплату желаете видеть за эту работу https://goo.gl/oSvWjK
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