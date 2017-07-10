Написание статей на тему кредитных карт

Нужно написать ряд статей.

Ключевики для статьи предоставим.

1000 символов

В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО - сумма за 1 статью и сколько статей в день сможете написать

Только уникальный текст.

100% уникальности по text.ru

Предложения должны быть не длинные и понятные. В первый 1-2 абзаца будут размещены с самом начале контента (пример https://mzaem.ru/best/), в них нужно написать самую суть используя ключи в любом склонении (250-300 символов) в правильной форме русского языка.

В остальном тексте использовать ключи еще раз. Больше ключи не использовать!

Знаки препинания использовать пральвиные, в т.ч. где нужно длинное тире где нужно (а не черточку) (в ворде при правльной настройке оно само ставится где нужно)

Заголовки не использовать.