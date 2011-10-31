Нужно написать много небольших статей (500 символов). Тема - автошины. Есть ТЗ и примеры, как нужно писать. Нужен копирайтер, пишущий без ошибок, быстро и качественно. Пишите в скайп - lynxx_lynxx или ICQ - 395 152 ...
Написание статей
Необходим грамотный сотрудник для написание статей.
Примерный объём: одна статья в день
Формат и объём статей можно посмотреть здесь: http://www.miri2.ru/
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