Нужно написать статьи по оборудованию

Нужно написать статьи по нефтегазовому оборудование, ниже темы:

1) Термометр ТКП-160Сг-М2

2) Регулятор температуры

3) Регулятор давления

4) Газоанализатор

5) Гидравлический индикатор веса

Всего 5 статей, каждая минимум 2000 знаков, ключевые слова которые надо использовать в определенной статье предоставлю.

Оставляйте свои цены за каждую статью или за все ну и сроки, без этого заявки будут отклоняться