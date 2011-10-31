Необходим рерайт новостей с моих источников. Объем 6000 символов. Тема: спорт Срок сдачи сегодня Цена вопроса: 1 доллар/1000
Интерьер
Нужен рерайтинг 4 статей , темы:
1 Кухонные столешницы из композитного камня
2 Как правильно клеить потолочную плитку
3 Самоклеющаяся пленка
4 Оклейка поверхностей кафелем
Заказ срочный, поэтому пишем, кто какую тему готов взять и выполнить до 8 вечера
ТЗ
Уникальность не ниже 95% по программе Антиплагиат
Объемкаждого текста 1700 знаков с пробелами
Оплата на ВМ кошелек 1 доллар/1000 символов с пробелами
Заявки фрилансеров
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