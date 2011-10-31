Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Нужен рерайтинг готовых текстов, моих исходников. Требования минимальные - уникальность - от 95%. Тема - заработок в сети. Есть ключи от 1 до 3. очень просто вписываются по теме. ...
Новости
Необходим рерайт новостей с моих источников. Объем 6000 символов.
Тема: спорт
Срок сдачи сегодня
Цена вопроса: 1 доллар/1000
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