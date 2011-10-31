Новости

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок195 просмотров

Необходим рерайт новостей с моих источников. Объем 6000 символов.

Тема: спорт

Срок сдачи сегодня

Цена вопроса: 1 доллар/1000

14 лет назад
Manchevich
Вадим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Бизнес

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Нужен рерайтинг готовых текстов, моих исходников. Требования минимальные - уникальность - от 95%. Тема - заработок в сети. Есть ключи от 1 до 3. очень просто вписываются по теме. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение форума мастеров по плетению косичек

    Обязательно чтобы человек имел профессиональный опыт. Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом. Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статья: законы в интернете, запрещенный контент

    $5

    Требуется статья, рассказывающая пользователю, что разрешено, а что запрещено размещать на серверах расположенных в следующих странах: Канаде США Украине России Германии Нидерландах Китай ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сбалансированная сеть

    $50

    Нужна статья на тему: алгоритмы работы с деревьями - подключение множества абонентов к остову с получением сбалансированной сети.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать положительные отзывы в яндекс маркете

    $50

    Добрый день! Требуется написать положительные отзывы в яндекс маркете о сайте. Оплата за каждый отзыв 50 р. Чего нельзя делать: написание с одного IP, написаны примерно в одно время, с одного компа, ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Глубокий рерайт текста на рекламную тематику

    $9

    Необходим глубокий рерайт текста на рекламную тематику (изготовление вывесок, гравировка и т.п.) Уникальность не менее 95%. Приблизительный объём - 9000 символов. В заявке укажите стоимость за 1000 символов и ГАРАНТИРОВАННЫЙ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Кодирование и др. способы лечения наркомании

    Описание проекта: Нужны 2 сео статьи про способы лечения наркомании. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевое слово: способы лечения наркомании, наркомания лечение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение наркомании в Москве. Ал.

    Описание проекта: Нужны 2 сео статьи про лечение наркомании. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ выделять жирным. 1. Ключевые слова: эффективное лечение наркомании, лечение наркомании в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Про центры реабилитации для наркоманов. РЦ.

    Написать 2 сео-статьи о центрах реабилитации для наркоманов. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключи выделять жирным. 1. Ключевое слово: центр реабилитации наркоманов. 2. Ключевое слово: реабилитационный центр для наркоманов. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад