Нужно написать статьи по нефтегазовому оборудование, ниже темы: 1) Термометр ТКП-160Сг-М2 2) Регулятор температуры 3) Регулятор давления 4) Газоанализатор 5) Гидравлический индикатор веса Всего 5 статей, каждая минимум 2000 ...
Требуется написание статей на постоянной основе
Ищется рерайтер для написания статей объемом 2 тыс. знаков без пробелов на постоянной основе. Рерайтеру будут предоставляться анкоры, которые должны быть в тексте статьи или сайт, который необходимо описать в статье. Статьи должны быть тематичны анкорам.
На данный момент необходимо написать 10 таких статей. Ежедневно потребуется писать по несколько подобных статей. Соответственно, прошу предложить приемлемые цены и сроки для постоянного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен рерайтинг 4 статей , темы: 1 Кухонные столешницы из композитного камня 2 Как правильно клеить потолочную плитку 3 Самоклеющаяся пленка 4 Оклейка поверхностей кафелем ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть расшифровка с видео технического доклада про Windows Phone 7. Нужно привести его в подабающий вид, сделать «человечным». Объем: 30 тысяч символов без пробелов.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходим рерайт новостей с моих источников. Объем 6000 символов. Тема: спорт Срок сдачи сегодня Цена вопроса: 1 доллар/1000Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Нужен рерайтинг готовых текстов, моих исходников. Требования минимальные - уникальность - от 95%. Тема - заработок в сети. Есть ключи от 1 до 3. очень просто вписываются по теме. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Обязательно чтобы человек имел профессиональный опыт. Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом. Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Требуется статья, рассказывающая пользователю, что разрешено, а что запрещено размещать на серверах расположенных в следующих странах: Канаде США Украине России Германии Нидерландах Китай ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна статья на тему: алгоритмы работы с деревьями - подключение множества абонентов к остову с получением сбалансированной сети.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется написать положительные отзывы в яндекс маркете о сайте. Оплата за каждый отзыв 50 р. Чего нельзя делать: написание с одного IP, написаны примерно в одно время, с одного компа, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $9
Необходим глубокий рерайт текста на рекламную тематику (изготовление вывесок, гравировка и т.п.) Уникальность не менее 95%. Приблизительный объём - 9000 символов. В заявке укажите стоимость за 1000 символов и ГАРАНТИРОВАННЫЙ ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад