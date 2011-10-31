Требуется написание статей на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок351 просмотр

Ищется рерайтер для написания статей объемом 2 тыс. знаков без пробелов на постоянной основе. Рерайтеру будут предоставляться анкоры, которые должны быть в тексте статьи или сайт, который необходимо описать в статье. Статьи должны быть тематичны анкорам.

На данный момент необходимо написать 10 таких статей. Ежедневно потребуется писать по несколько подобных статей. Соответственно, прошу предложить приемлемые цены и сроки для постоянного сотрудничества.

Написание статей
14 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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