Написание статей о здоровье на женский блог

Добрый день, необходимо написать цикл статей по теме "Здоровье" на женский блог. На каждый текст есть отдельное ТЗ. Средний объем - 7-8 000 збп. Обязательно надо иметь опыт написания подобных статей (для примера, ищете в Яндексе запрос "прополис лечебные свойства и противопоказания", ТОП 3 выдачи - это примеры статей, которые надо будет писать).

Требования к автору:

- ОБЯЗАТЕЛЬНО мед. образование

- отличное знание русского языка

- писать на уровне 15-20 000 збп в неделю

- ответственный подход к работе

Цена 60р /1000 збп

П.С. В заявке обязательно опишите свой опыт, образование и пару-тройку примеров аналогичных статей. Спасибо