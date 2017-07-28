Написание статей о здоровье на женский блог

КопирайтингЗавершен8 заявок242 просмотра
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Добрый день, необходимо написать цикл статей по теме "Здоровье" на женский блог. На каждый текст есть отдельное ТЗ. Средний объем - 7-8 000 збп. Обязательно надо иметь опыт написания подобных статей (для примера, ищете в Яндексе запрос "прополис лечебные свойства и противопоказания", ТОП 3 выдачи - это примеры статей, которые надо будет  писать).

Требования к автору:

- ОБЯЗАТЕЛЬНО мед. образование

- отличное знание русского языка

- писать на уровне 15-20 000 збп в неделю

- ответственный подход к работе

Цена 60р /1000 збп

П.С. В заявке обязательно опишите свой опыт, образование и пару-тройку примеров аналогичных статей. Спасибо  

Написание статей
6 лет назад
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
esperanza1977
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$40
7 дней
Отлично разбирается в мед. тематике. Хорошая подача и работа с ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!
Хорошее сотрудничество. Ничего лишнего, чёткое ТЗ. Оплата сразу после проверки. Если есть какие-то вопросы, всегда можно задать и получить адекватный ответ. Надеюсь, что ещё поработаем.
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