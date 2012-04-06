Написание статей по загородной тематике

Необходимо написание ряда статей по загородной тематике.

Основные требования - интересно и грамотно для пользователя и уникально для поисковиков, копирайт это будет или рерайт не имеет значения, главной результат.

Первый пакет ~16к символов (раздел дачные бассейны)

Просьба указывать в заявке стоимость в рублях за 1к знаков и примерные сроки написания