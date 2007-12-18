Написание статьи для сайта

Добрый день.

Для нашей компании требуется написать ряд тематических статей для нескольких корпоративных сайтов по темам:

Применение декоративных панно в отделке интерьеров, фасадов, малых форм и др.

См. сайт www.artpanno.ru, www.ceramholding.ru, www.artplitka.ru

Применение экструдированной стройкерамики (пластическое формирование) в отделке фасадов, интерьеров, бассейнов и другие, в т.ч. при отделке лестниц, проемов, других поверхностей и элементов конструкций (пилястр, карнизов, порталов и т.п.), имеются соответствующие каталоги и портфолио, иллюстрирующие тему. См. сайты www.artpanno.ru, www.ceramholding.ru, www.artplitka.ru

То же, что п.2 по вентфасадам на основе изделий (плит и элементов) из экструдированного клинкера.

Более подробную информацию и условия вознаграждения можно получить по тел.

105-05-71 доб.14.,

С уважением, Евгения