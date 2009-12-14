Написание статьи (пресс-релиза)

Уважаемые господа копирайтеры!

Есть заказ на написание текстов для юридической компании, занимающейся регистрацией предприятий. Более подробная информация и контакты в приложенном файле. Убедительная просьба: внимательно читать ТЗ и Ваши предложения отправлять по контактам, указанным там. Комментарии и предложения, размещенные здесь, практически не читаю.

Если по какой-то причине Вы не можете скачать ТЗ – скиньте Вашу почту на ICQ 364532938.