Приват для Гузенко Надежда (Electrovenick3)

КопирайтингЗавершен4 заявки170 просмотров
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Написать 10 статей, срок 2 дня, подробности в личку.

14 лет назад
kuzyusha
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Electrovenick3
Надежда 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 отзывов
14 лет назад
$35
2 дня
Работа была сдана даже раньше срока. Все тексты полностью соответствуют поставленным требованиям. Рекомендую Надежду в качестве ответственного копирайтера с которым интересно и приятно сотрудничать. Надеюсь, будем продолжать и дальше.
Очень довольна сотрудничеством с Екатериной. Четкая задача и быстрая оплата, к тому же очень интересная тема для статей, так что я работала с большим удовольствием. Рекомендую всем и надеюсь на продолжение сотрудничества.
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