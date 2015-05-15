Написать 40 текстов для сайта с толкованием снов.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок201 просмотр

Надо написать 40 текстов для сайта сонника, по типу: http://www.prisnilos.su/

Сайт еще в разработке, материалов там никаких пока нет.

Тех.версия: http://snitsya-son.tigla.ru/

Оплата 50–60 рублей за 1000 знаков, без предоплаты. Взамен, со своей стороны предлагаю долгосрочное сотрудничество и большие объемы.

Требования к текстам и пояснения по формату ТЗ во вложении.

Объемы от 3000 до 6000 знаков, зависит от того, сколько Вы посчитаете нужным написать, но откровенной воды лить не надо, иначе тексты будем сокращать.

Дополнения по файлу ТЗ: каждый лист — это группа запросов для одной страницы. В файле 10 листов — 10 текстов.

Самая верхняя строка — это адрес страницы, с которой можно рерайтить материал. Но материал, который напишете Вы должен быть лучше и полнее, иметь добавочную ценность, чтобы это не был пустой рерайт — на этот момент тексты будут проверяться в первую очередь.

Второе: орфография, проверьте, пожалуйста, перед отправкой.

Третье: Ключевые фразы, которые надо обязательно употребить целиком, выделены зеленым цветом для каждой страницы.

Четвертое: Для каждой страницы надо написать description — 2 коротких предложения, в начале каждого предложения должно быть по ключевому слову (два из тех, что выделены зеленым в файле ТЗ).

Пятое: к контенту надо подобрать изображения (качество выше среднего, от 600-800 пикселей в ширину) и, будет преимуществом, видео с ютуба (дать ссылку на видео). За медиа контент сверху добавлю денежный бонус.

Шестое: Текст должен иметь краткий четкий заголовок h1, коротко характеризующий основное толкование сна, далее текст должен быть разбит на разделы и подразделы, каждый абзац — это законченная мысль, озаглавленная подзаголовком (h2-h3-h4). Из структуры подзаголовков будет генерироваться содержимое статьи.

Седьмое: Каждое толкование снов описываете сначала в общем ключе, далее делаете краткие толкования по соннику Ванги, Нострадамуса, Миллеру. Завершаете текст опять же обощенными толкованиями.

Работа срочная, во вложении ТЗ на 10 текстов, чтобы понимали формат. Оставшиеся пришлю, как договоримся.

10 лет назад
platinumseo
Потолицын 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Тексты выполнены по ТЗ в срок, корректировки внесены быстро, подобраны фото и видео материалы, рекомендую.
Спасибо за интересную работу. Оплата - в срок. Всегда на связи. Все отлично.

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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