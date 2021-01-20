Написать 5-8 статей на тему недвижимости в Испании

Необходимо написать 5-8 уникальных статей на английском языке длинной от 2000 до 4000 збп по ТЗ. Тема: недвижимость в Испании. Если Вам интересно и Вы готовы выполнить задание, напишите свои тарифы и эл.адрес для связи. ...
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Необходимо написать 5-8 уникальных статей длинной от 2000 до 4000 збп по ТЗ. Тема: недвижимость в Испании. Формат текстов разный: в виде интервью (информацию предоставим), продающие, статейные. Если можете писать на английском - будет вообще отлично. Если Вам интересно, напишите Ваши расценки
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