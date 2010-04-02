Написать статью

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Завершен5 заявок409 просмотров

Здравствуйте. Надо написать пару статей для размещения на миралинкс.

Статья о онлайн редакторе фотографий http://mypictureresize.com/

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Указываете цену за 1000.

15 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

angel_1987
Анастасия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работу получил в срок, к качеству претензий нет. Рекомендую!
Приятно сотрудничать с Вячеславом. Задание четкое и ясное, всегда на связи, оплата моментально.
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа сделана в срок. Рекомендую.
Понравилось сотрудничество, рекомендую!

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад