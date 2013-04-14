Написать статью «Кто мы» для vendingmall.ru

Суть статьи:

Мы сами являемся вендинговыми операторами, вендинг мы знаем не по наслышке а из собственного опыта, Мы обслуживаем более 1000 платежных терминалов, 100 кофейных автоматов, 20 снековых машин, более 100 механических торговых автоматов. Мы хотим поделится своим опытом и научить вас зарабатывать на вендинге. Более 7 летний опыт научил нас работать с вендингом. Наши специалисты тщательно изучают каждый вендинговый автомат прежде чем предложить его купить вам. Наши специалисты смогут разобраться в тонкостях в любом автомате самообслуживания. Мы всегда предложим лучшие решения . Также мы предоставляем полный сервис и ремонт автоматов. Обеспечиваем ингредиентами и наполнителями для ваших вендинговых автоматов.

Зачем тратить время на поиск оборудования и наполнителей проще воспользоваться нашем порталом vendingmall.ru, лучше все усилия тратить на поиск подходящих мест для размещения автоматов. И в поиске мест мы вам тоже поможем.

Целевая аудитория:

Частные лица желающие заняться бизнесом, Индивидуальные предприниматели, Мелкие и среднии компании желающие расширить свою деятельность.

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На ней должны быть изображены разные автоматы самообслуживания и терминалы приема платежей..