Написать статью «Кто мы» для vendingmall.ru

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка118 просмотров

Суть статьи:

Мы сами являемся вендинговыми операторами, вендинг мы знаем не по наслышке а из собственного опыта, Мы обслуживаем более 1000 платежных терминалов, 100 кофейных автоматов, 20 снековых машин, более 100 механических торговых автоматов. Мы хотим поделится своим опытом и научить вас зарабатывать на вендинге. Более 7 летний опыт научил нас работать с вендингом. Наши специалисты тщательно изучают каждый вендинговый автомат прежде чем предложить его купить вам. Наши специалисты смогут разобраться в тонкостях в любом автомате самообслуживания. Мы всегда предложим лучшие решения . Также мы предоставляем полный сервис и ремонт автоматов. Обеспечиваем ингредиентами и наполнителями для ваших вендинговых автоматов.

Зачем тратить время на поиск оборудования и наполнителей проще воспользоваться нашем порталом vendingmall.ru, лучше все усилия тратить на поиск подходящих мест для размещения автоматов. И в поиске мест мы вам тоже поможем.

Целевая аудитория:

Частные лица желающие заняться бизнесом, Индивидуальные предприниматели, Мелкие и среднии компании желающие расширить свою деятельность.

Количество зноков 2000

Нужно также добавить к сайту картинку ширина :855px , высота: 100рх.

На ней должны быть изображены разные автоматы самообслуживания и терминалы приема платежей..

12 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$7
2 дня
Еще раз убедился что не ошибся в выборе. Буду продолжать сотрудничество.
Как заказчик, Геннадий показывает отличные качества, которые мотивируют сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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