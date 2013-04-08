Написать статью «Наполнители для вендинга»

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка76 просмотров

Написать статью не более 2000 знаков для сайта vendingmall.ru в раздел «Наполнители для вендинга»(Наполнители – продукция продаваемая через автоматы самообслуживания)

Суть статьи : Привлечь к сотрудничеству производителей и поставщиков Ингредиентов (например для Кофемашин) и Наполнителей для продажи через автоматы.

Некоторые мысли для статьи: (обращение к Поставщикам)

Покупая оборудование, наши клиенты хотят покупать и наполнители в одном месте.

Подумайте, возможно вашу продукцию можно продавать через автоматы.

Если вы не знаете как продавать свою продукцию через автоматы, vendingmall.ru готов найти способы продажи.

Если вы выпускаете товар специально для вендинга, предложите его через наш портал нашим клиентам.

Текст должен быть человечный .

Стоимость предлагаю 6$ за статью.

Оплата: WMR или Яндекс – деньги

Контактные данные: Skype: biponbos , e-mail: [email protected] или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.

12 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
После первоза заказа решил дать еще 3 , не ошибся. Советую, ответственный исполнитель.
Очень доволен сотрудничеством. Чёткое и понятное ТЗ, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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