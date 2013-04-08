Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97%. Исходники предоставляются. Для каждой статьи будет предоставлен список ключевых фраз и общее ТЗ на все тексты. Объем статьи - 1500-2500 зн. Оплата - 1,5 wmz ...
Написать статью «Наполнители для вендинга»
Написать статью не более 2000 знаков для сайта vendingmall.ru в раздел «Наполнители для вендинга»(Наполнители – продукция продаваемая через автоматы самообслуживания)
Суть статьи : Привлечь к сотрудничеству производителей и поставщиков Ингредиентов (например для Кофемашин) и Наполнителей для продажи через автоматы.
Некоторые мысли для статьи: (обращение к Поставщикам)
Покупая оборудование, наши клиенты хотят покупать и наполнители в одном месте.
Подумайте, возможно вашу продукцию можно продавать через автоматы.
Если вы не знаете как продавать свою продукцию через автоматы, vendingmall.ru готов найти способы продажи.
Если вы выпускаете товар специально для вендинга, предложите его через наш портал нашим клиентам.
Текст должен быть человечный .
Стоимость предлагаю 6$ за статью.
Оплата: WMR или Яндекс – деньги
Контактные данные: Skype: biponbos , e-mail: [email protected] или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.
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