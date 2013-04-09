Написать статью "Предложить платежные решение"

$6
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Завершен1 заявка73 просмотра

Написать статью не более 2000 знаков для сайта vendingmall.ru в раздел «Предложить платежные решения»(Платежные решения – системы принимающие наличные или карты в автоматах самообслуживания)

Суть статьи : Привлечь к сотрудничеству производителей и разработчиков Платежных решения

(Купюроприемников, Монетоприемников, Систем выдачи сдачи, Систем безналичных расчетов -прием к оплате кредитных карт).

Некоторые мысли для статьи: (обращение к Поставщикам)

В вендинге постоянно есть необходимость обновлять системы приема денег .

vendingmall.ru сотрудничает с производителями оборудования для вендинга и может организовать поставку вашего решения производителю.

Если у вас есть платежное решение которое позволит увеличить продажи и прибыл, предложите его нашим покупателям вендинга и производителям оборудования.

Если вы можете внедрить безналичные расчеты в автоматы самообслуживание, наш портал будет рад предложить это решение нашим клиентам и поставщикам.

Текст должен быть человечный .

Стоимость предлагаю 6$ за статью.

Оплата: WMR или Яндекс – деньги

Контактные данные: Skype: biponbos , e-mail: [email protected] или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.

12 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
С этой статьей возникли некоторые не допонимания но студия оперативно исправила все замечания. Буду продолжать сотрудничать. Советую всем.
Сотрудничество с данным заказчиком - это одно удовольствие. Своевременная оплата, чёткие ТЗ, оперативная помощь.

Заявки фрилансеров

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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