Написать статью "Предложить платежные решение"

Написать статью не более 2000 знаков для сайта vendingmall.ru в раздел «Предложить платежные решения»(Платежные решения – системы принимающие наличные или карты в автоматах самообслуживания)

Суть статьи : Привлечь к сотрудничеству производителей и разработчиков Платежных решения

(Купюроприемников, Монетоприемников, Систем выдачи сдачи, Систем безналичных расчетов -прием к оплате кредитных карт).

Некоторые мысли для статьи: (обращение к Поставщикам)

В вендинге постоянно есть необходимость обновлять системы приема денег .

vendingmall.ru сотрудничает с производителями оборудования для вендинга и может организовать поставку вашего решения производителю.

Если у вас есть платежное решение которое позволит увеличить продажи и прибыл, предложите его нашим покупателям вендинга и производителям оборудования.

Если вы можете внедрить безналичные расчеты в автоматы самообслуживание, наш портал будет рад предложить это решение нашим клиентам и поставщикам.

Текст должен быть человечный .

Стоимость предлагаю 6$ за статью.

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