Написать текст для сайта

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Завершен6 заявок213 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать очень грамотный и очень очень прям сео оптимизированный текст под вч (Коперайтинг) 100% уникальность!

Ключи скину после подтверждения

Жду цену и сроки!

Сроки желательно сегодня до вечера!

9 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

bratmos
60 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Вадим Маслий отлично выполнил задание за кратчайший срок, спасибо буду еще обращаться!
Отличный заказчик, рекомендую. Сделал предоплату, дал ключи, принял текст. Приятно работать с профи!

Заявки фрилансеров

bratmos
60 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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