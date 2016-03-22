Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...
Написать текст для сайта
Здравствуйте!
Нужно написать очень грамотный и очень очень прям сео оптимизированный текст под вч (Коперайтинг) 100% уникальность!
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Сроки желательно сегодня до вечера!
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