Написать ТЗ

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Закрыт3 заявки410 просмотров

Написать ТЗ для модуля, смысл такой, в битриксе 24 есть модуль, я дам ссылку. Задача описать его функционал. Планирую заказать у разработчиков такой же модуль

5 лет назад
ruslanvalitov88
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