Написати відгук на російській мові

$1
КопирайтингЗавершен17 заявок63 просмотра
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Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Alinka233
32 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Рекомендую Аліну до співпраці
Все супер А головне чесно Дякую за роботу
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