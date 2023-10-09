Шукаю на постійну роботу виконавця з медичною освітою або великим досвідом написання текстів на медичну тематику. Додаю файл з тестовим завданням (виконати на вибір: або опис товару на 1000 сбп, або опис категорії з першого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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