Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен8 заявок41 просмотр
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Sekt0R
32 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Усім рекомендую даного виконавця до співпраці
Чёткое ТЗ и оперативная коммуникация - залог успешного сотрудничества!
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