Написати відгук щодо додатку

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$1
КопирайтингЗавершен5 заявок75 просмотров
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Необхідно написати відгук щодо одного додатку на російській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Sekt0R
32 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
12 часов назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
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